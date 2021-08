மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்களாக நியமனம்: தி.மு.க. ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 100-வது நாளில் புரட்சிகர வரலாற்று சாதனை + "||" + Appointment of priests of all castes: DMK Revolutionary historical record on the 100th day of the reign

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்களாக நியமனம்: தி.மு.க. ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 100-வது நாளில் புரட்சிகர வரலாற்று சாதனை