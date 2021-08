மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையை அழகுபடுத்தும் பணிகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டம்; மாநகராட்சி கமிஷனர் தலைமையில் நடைபெற்றது + "||" + Chennai Corp holds consultation with pvt companies, voluntary organisation on city beautification using CSR funds

சென்னையை அழகுபடுத்தும் பணிகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டம்; மாநகராட்சி கமிஷனர் தலைமையில் நடைபெற்றது