மாவட்ட செய்திகள்

போலீசார் பொய் வழக்கு போட்டு கைது செய்ய முயற்சிப்பதாக கூறி செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி ரவுடி தற்கொலை மிரட்டல் + "||" + Rowdy made a suicide threat by climbing a cell phone tower claiming that the police were trying to arrest him on a false charge

போலீசார் பொய் வழக்கு போட்டு கைது செய்ய முயற்சிப்பதாக கூறி செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி ரவுடி தற்கொலை மிரட்டல்