மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய நிலத்திற்கு மின் இணைப்பு வழங்க ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மின்வாரிய ஊழியர் கைது + "||" + Electricity worker arrested for accepting bribe of Rs 5,000 to provide electricity to agricultural land

விவசாய நிலத்திற்கு மின் இணைப்பு வழங்க ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மின்வாரிய ஊழியர் கைது