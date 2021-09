மாவட்ட செய்திகள்

சட்டக்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டியது காலத்தின் தேவை-ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி + "||" + Improving the quality of legal education is the need of the hour - Chief Justice of the ICC

சட்டக்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டியது காலத்தின் தேவை-ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி