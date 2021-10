மாவட்ட செய்திகள்

காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி மாணவர்களுடன் இணைந்து அரசு பள்ளியில் மரக்கன்றுகளை நட்ட போக்குவரத்து போலீசார் + "||" + Plant saplings at a government school along with students and Traffic police of Gandhi Jayanti

