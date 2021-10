மாவட்ட செய்திகள்

எழும்பூர் ரெயில் நிலையம் அருகே தண்டவாளத்தில் மரம் விழுந்ததால் மின்சார ரெயில் சேவை பாதிப்பு + "||" + Electric train service affected due to tree falling on track near Egmore railway station

