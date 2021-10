மாவட்ட செய்திகள்

செய்யூர் அருகே கூட்ட நெரிசலில் வாக்குச்சாவடியில் மூதாட்டி மயங்கி விழுந்து சாவு + "||" + An old woman fainted and died at a polling booth in a crowd near Seiyur

செய்யூர் அருகே கூட்ட நெரிசலில் வாக்குச்சாவடியில் மூதாட்டி மயங்கி விழுந்து சாவு