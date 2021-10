மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் கோவில்கள் திறக்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + The temples at Namakkal were reopened due to the relaxation of corona control.

நாமக்கல்லில் கோவில்கள் திறக்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி