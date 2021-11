மாவட்ட செய்திகள்

திருட்டு வழக்கில் தொடர்புடைய வாலிபரை துரத்தி பிடித்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் + "||" + The police inspector who chased the teenager involved in the theft case

திருட்டு வழக்கில் தொடர்புடைய வாலிபரை துரத்தி பிடித்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்