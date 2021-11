மாவட்ட செய்திகள்

சபரிமலைக்கு செல்ல மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய பக்தர்கள் + "||" + Devotees who started their fast wearing evening wear to go to Sabarimala

சபரிமலைக்கு செல்ல மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய பக்தர்கள்