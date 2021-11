மாவட்ட செய்திகள்

கொசஸ்தலை ஆற்றில் தரைப்பாலங்களை மூழ்கடித்து கரைபுரண்டு ஓடிய வெள்ளம் + "||" + Floods that submerged ground bridges in the Kosasthalai river

கொசஸ்தலை ஆற்றில் தரைப்பாலங்களை மூழ்கடித்து கரைபுரண்டு ஓடிய வெள்ளம்