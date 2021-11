மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூர் அருகே தாம்போதி பாலத்தில் மழைவெள்ளம் செல்வதால், திருச்செந்தூர், தூத்துக்குடி மார்க்க பஸ்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன + "||" + Thiruchendur, Thoothukudi route buses diverted due to heavy rains at Tambodi bridge near Attur

ஆத்தூர் அருகே தாம்போதி பாலத்தில் மழைவெள்ளம் செல்வதால், திருச்செந்தூர், தூத்துக்குடி மார்க்க பஸ்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன