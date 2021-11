மாவட்ட செய்திகள்

பழைய மாமல்லபுர சாலையில் கால்வாய் அமைக்க கோரிக்கை மனு + "||" + Petition to construct a canal on the old Mamallapura road

பழைய மாமல்லபுர சாலையில் கால்வாய் அமைக்க கோரிக்கை மனு