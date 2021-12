மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு கட்டுப்பாடுகள்:தங்கும் விடுதிகளில் ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு தடை + "||" + Restrictions on New Year's Eve: Ban on dancing and singing in hostels

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு கட்டுப்பாடுகள்:தங்கும் விடுதிகளில் ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு தடை