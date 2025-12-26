இன்றைய முக்கிய செய்திகள்... சில வரிகளில்... 26-12-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
2025-12-26 03:38:28
- 26 Dec 2025 9:34 AM IST
தென் மாவட்ட ரெயில்கள் புறப்படும் நேரம் 1-ந்தேதி முதல் மாற்றம்
புத்தாண்டு முதல், தென் மாவட்டங்களில் இருந்து எழும்பூர் செல்லும் நெல்லை, பொதிகை மற்றும் முத்துநகர் ரயில்களின் புறப்படும் நேரம் மாற்றப்பட உள்ளது
- 26 Dec 2025 9:10 AM IST
சுனாமி பேரலை தாக்கியதன் 21ம் ஆண்டு நினைவு தினம்: பொதுமக்கள் அஞ்சலி
சுனாமி தாக்குதலின் 21-வது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த துயர நாளில் சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை உள்ள கடலோர கிராம மக்கள், பல்வேறு அஞ்சலி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றனர். கடலில் பால் ஊற்றியும் பூக்களைத் தூவியும் கடல் பேரலைகள் காவு கொண்ட உறவுகளுக்காக நினைவிடங்களில் மீனவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
Related Tags :
Next Story