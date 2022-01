மாவட்ட செய்திகள்

கூடுவாஞ்சேரி அருகே தேவாலய வளாகத்தில் மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி + "||" + A youth was electrocuted at a church premises near Guduvancheri

கூடுவாஞ்சேரி அருகே தேவாலய வளாகத்தில் மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி