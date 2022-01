மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரேபிட் பரிசோதனை: வெளிநாடு செல்ல வந்த 18 பயணிகளுக்கு கொரோனா + "||" + Rapid check at Chennai Airport: Corona for 18 passengers going abroad

சென்னை விமான நிலையத்தில் ரேபிட் பரிசோதனை: வெளிநாடு செல்ல வந்த 18 பயணிகளுக்கு கொரோனா