மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை ஸ்டான்லி, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் 30 மருத்துவ மாணவர்கள் உள்பட 55 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 55 people including 30 medical students at Stanley and Kilpauk Government Hospitals

சென்னை ஸ்டான்லி, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் 30 மருத்துவ மாணவர்கள் உள்பட 55 பேருக்கு கொரோனா