மாவட்ட செய்திகள்

விபத்துகளை தடுக்க தைப்பூசத்தையொட்டி பழனிக்கு பாத யாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்களை அதிகாரிகள் ஒட்டினர். + "||" + Glowing sticker for devotees going on foot pilgrimage to Palani with Thaipusam

விபத்துகளை தடுக்க தைப்பூசத்தையொட்டி பழனிக்கு பாத யாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்களை அதிகாரிகள் ஒட்டினர்.