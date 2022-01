மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது கார் மோதி தூக்கி வீசப்பட்டத்தில் 2 பேர் படுகாயமடைந்தனர். + "||" + Two persons were injured when a car collided with a motorcycle near Pollachi

