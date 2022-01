மாவட்ட செய்திகள்

இன்று முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதால் இறைச்சி, மீன் கடைகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது. + "||" + People gather at meat and fish shops in Pollachi

இன்று முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதால் இறைச்சி, மீன் கடைகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.