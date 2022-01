மாவட்ட செய்திகள்

நெகமம் போலீஸ் நிலையத்தில் மேலும் ஒரு போலீஸ்காரருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது. + "||" + Corona to another policeman at Negamam police station

நெகமம் போலீஸ் நிலையத்தில் மேலும் ஒரு போலீஸ்காரருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது.