மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கில் வாடகை வாகனங்கள் இயங்கியதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Passengers rejoiced as rental vehicles operated throughout the curfew

முழு ஊரடங்கில் வாடகை வாகனங்கள் இயங்கியதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி