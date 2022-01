மாவட்ட செய்திகள்

நண்பர் வீட்டில் 21 பவுன் நகை, ரூ.2 லட்சம் திருடிய வாலிபர் கைது + "||" + Police have arrested a man for stealing 21 pounds of jewelery and Rs 2 lakh from a friend's house

நண்பர் வீட்டில் 21 பவுன் நகை, ரூ.2 லட்சம் திருடிய வாலிபர் கைது