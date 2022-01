மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கை மீறியதாக 1,024 பேர் மீது வழக்கு + "||" + 1,024 people have been charged with violating the full curfew in Kanchipuram district

