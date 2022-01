மாவட்ட செய்திகள்

பிப்ரவரி மாதம் முதல் அனைத்து பள்ளிகளையும் திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும். தனியார் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகள் நலச்சங்கம் கோரிக்கை மனு + "||" + All schools should be allowed to open

பிப்ரவரி மாதம் முதல் அனைத்து பள்ளிகளையும் திறக்க அனுமதிக்க வேண்டும். தனியார் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகள் நலச்சங்கம் கோரிக்கை மனு