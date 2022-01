மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் கிறிஸ்தவ ஆலய சிலை உடைப்பு பள்ளி மாணவன் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Coimbatore Two persons including a student have been arrested for breaking a church statue in Coimbatore

