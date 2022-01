மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கழுக்குன்றம் அருகே ரூ.50 ஆயிரம் கேட்டு வாலிபரை கடத்திய 6 பேர் கைது + "||" + 6 persons arrested for kidnapping a teenager for Rs 50,000 in Thirukkalukkunram

திருக்கழுக்குன்றம் அருகே ரூ.50 ஆயிரம் கேட்டு வாலிபரை கடத்திய 6 பேர் கைது