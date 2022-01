மாவட்ட செய்திகள்

சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தைகளை கூறி உறுதிமொழி ஏற்க அனுமதி மறுப்பு + "||" + Denial of permission to take oath by uttering controversial words

சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தைகளை கூறி உறுதிமொழி ஏற்க அனுமதி மறுப்பு