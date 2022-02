மாவட்ட செய்திகள்

உரிமம் பெறாமல் விதைகள் விற்றால் கடும் நடவடிக்கை: செங்கல்பட்டு விதை ஆய்வு அதிகாரி + "||" + Strict action if seeds are sold without a license: Chengalpattu Seed Inspection Officer

உரிமம் பெறாமல் விதைகள் விற்றால் கடும் நடவடிக்கை: செங்கல்பட்டு விதை ஆய்வு அதிகாரி