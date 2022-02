மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில் துணை ராணுவ பாதுகாப்புடன் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பிவேலுமணி கூறினார் + "||" + Urban local election paramilitary Should be treated with care

