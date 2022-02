மாவட்ட செய்திகள்

தனது தொகுதியாக நினைத்து கோவை மாவட்டத்துக்கு 234 கோடியை முதல்அமைச்சர் வழங்கி உள்ளார் என்று அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறினார் + "||" + The First Minister has given 234 crore to Coimbatore district

தனது தொகுதியாக நினைத்து கோவை மாவட்டத்துக்கு 234 கோடியை முதல்அமைச்சர் வழங்கி உள்ளார் என்று அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறினார்