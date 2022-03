மாவட்ட செய்திகள்

ஆஸ்பத்திரிகளில் தனது குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கி கலெக்டர்கள் விழிப்புணர்வு + "||" + Awareness of collectors by giving polio drops to his children in Chengalpattu hospitals, Kanchipuram

ஆஸ்பத்திரிகளில் தனது குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கி கலெக்டர்கள் விழிப்புணர்வு