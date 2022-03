மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கப்பெருமாள் கோவிலில் கழிவுநீர் தொட்டியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட வாலிபர் கொலை வழக்கில் 5 பேர் கைது + "||" + The youth who was rescued from the septic tank and identified at Singapperumal temple; 5 arrested in murder case

சிங்கப்பெருமாள் கோவிலில் கழிவுநீர் தொட்டியில் இருந்து மீட்கப்பட்ட வாலிபர் கொலை வழக்கில் 5 பேர் கைது