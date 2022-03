மாவட்ட செய்திகள்

ஓரினச்சேர்க்கைக்கு மறுத்ததால் தொழிலாளியை கொன்றேன் + "||" + I killed a worker for refusing to be homosexual

ஓரினச்சேர்க்கைக்கு மறுத்ததால் தொழிலாளியை கொன்றேன்