மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறையில் பெய்து வரும் கோடைமழையால் தேயிலை செடிகள் துளிர்விட தொடங்கியது + "||" + Due to the summer rains in Valparai the tea plants began to bloom

வால்பாறையில் பெய்து வரும் கோடைமழையால் தேயிலை செடிகள் துளிர்விட தொடங்கியது