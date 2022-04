மாவட்ட செய்திகள்

ஜமீன்ஊத்துக்குளி காந்தி நகரில் ரேஷன்கடை அமைக்க வேண்டும் சப்-கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் மனு + "||" + Villagers petition to sub collector to set up ration shop in Zameen Uthukkuli Gandhi Nagar

ஜமீன்ஊத்துக்குளி காந்தி நகரில் ரேஷன்கடை அமைக்க வேண்டும் சப்-கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் மனு