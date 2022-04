மாவட்ட செய்திகள்

இந்துக்களின் ஓட்டுகளை ஒருங்கிணைக்கவே மத பிரச்சினைகளை தூண்டிவிடுகிறது; பா.ஜனதா மீது குமாரசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + It is the unification of the votes of the Hindus that provokes religious problems

இந்துக்களின் ஓட்டுகளை ஒருங்கிணைக்கவே மத பிரச்சினைகளை தூண்டிவிடுகிறது; பா.ஜனதா மீது குமாரசாமி குற்றச்சாட்டு