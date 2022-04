மாவட்ட செய்திகள்

உதவி வரவேற்பாளர் பணியிடத்துக்கு பார்வையற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்- காஞ்சீபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் + "||" + Blind persons can apply for the post of Assistant Receptionist- Kanchipuram District Collector

உதவி வரவேற்பாளர் பணியிடத்துக்கு பார்வையற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்- காஞ்சீபுரம் மாவட்ட கலெக்டர்