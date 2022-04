மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் சர்ச்சைக்குரிய ஜீவ சமாதி இடத்தில் பக்தர்கள் வழிபாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் + "||" + Devotees will be arranged for worship at the controversial Jeeva Samadhi site in Kanchipuram

காஞ்சீபுரத்தில் சர்ச்சைக்குரிய ஜீவ சமாதி இடத்தில் பக்தர்கள் வழிபாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும்