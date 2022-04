மாவட்ட செய்திகள்

சாப்பிட்ட உணவுக்கு பணம் கேட்டதால் கல்லால் தாக்குதல் மதுக்கூட தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு கொலை வழக்காக மாற்றி விசாரணை + "||" + A stone-throwing bar worker has been charged with felony criminal mischief for asking for money for food he ate

சாப்பிட்ட உணவுக்கு பணம் கேட்டதால் கல்லால் தாக்குதல் மதுக்கூட தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு கொலை வழக்காக மாற்றி விசாரணை