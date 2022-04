மாவட்ட செய்திகள்

மருதமலை சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில்பக்தர்களுக்கு தினசரி இலவச பிரசாதம் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது + "||" + At the Subramaniaswamy Temple Daily free offerings to devotees

