மாவட்ட செய்திகள்

அர்ச்சகர் பயிற்சி பெற்ற தகுதியானவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்க வேண்டும் என்று முதுநிலை திருக்கோவில் பணியாளர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது + "||" + For those who have undergone priestly training Appointment Order

அர்ச்சகர் பயிற்சி பெற்ற தகுதியானவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்க வேண்டும் என்று முதுநிலை திருக்கோவில் பணியாளர்கள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது