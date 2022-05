மாவட்ட செய்திகள்

ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி: ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி நாளை மின்சார ரெயில்கள் இயங்கும் + "||" + On the eve of Ramadan: Electric trains will run tomorrow as per the Sunday schedule

ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி: ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி நாளை மின்சார ரெயில்கள் இயங்கும்