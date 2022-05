மாவட்ட செய்திகள்

21 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்வது தடுக்கப்பட வேண்டும் + "||" + The sale of alcohol to persons under the age of 21 should be prohibited

21 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மது விற்பனை செய்வது தடுக்கப்பட வேண்டும்