மாவட்ட செய்திகள்

மகளின் கழுத்தை கயிற்றால் இறுக்கி கொல்ல முயன்ற தந்தை கைது + "||" + The father was arrested for trying to strangle his daughter with a rope

மகளின் கழுத்தை கயிற்றால் இறுக்கி கொல்ல முயன்ற தந்தை கைது