தேசிய செய்திகள்

சீர்திருத்த கவிதை எழுதிய நபரின் மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு + "||" + SC commutes man's death penalty to life term referring to his reformative poems

சீர்திருத்த கவிதை எழுதிய நபரின் மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு