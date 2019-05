தேசிய செய்திகள்

‘‘இந்தியாவுக்கு கிடைத்த வெற்றி’’ நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவு பற்றி பிரதமர் மோடி கருத்து + "||" + ' The Success of India '' Prime Minister Narendra Modi's comment on the parliamentary election results

‘‘இந்தியாவுக்கு கிடைத்த வெற்றி’’ நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிவு பற்றி பிரதமர் மோடி கருத்து