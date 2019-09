தேசிய செய்திகள்

மோடி அமைச்சரவையில் பணியாற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டால் மகிழ்ச்சியுடன் செயல்படுவேன் : மராட்டிய முதல் மந்திரி + "||" + Will be happy to work in Modi cabinet if asked to: Maha CM

